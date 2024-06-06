Як запобігти конфлікту інтересів у діяльності ВРП та ВККС: дослідження НАЗК

У аналітичному дослідженні ідентифіковано наявні проблеми та надано пропозиції щодо їх розв’язання.

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило аналітичне дослідження щодо механізмів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). Про це повідомили на офіційному сайті НАЗК.

Аналіз проведено на виконання п. 2.1.1.3 розділу 2 заходів з виконання Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки (ДАП), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 No 220.

Результати аналітичного дослідження, в якому ідентифіковано наявні проблеми в цій царині та надано пропозиції щодо їх розв’язання, покликані оптимізувати процес врегулювання конфлікту інтересів у членів ВРП і ВККС, та будуть враховані під час розробки відповідного проєкту закону.

Зокрема, НАЗК ідентифіковано проблеми:

Закон України “Про запобігання корупції” не передбачає особливого порядку врегулювання конфлікту інтересів Голови і членів ВРП, хоча він необхідний та фактично передбачений Законами України «Про судоустрій і статус суддів» та “Про Вищу раду правосуддя”;

Закон України “Про запобігання корупції” забороняє членам ВРП та ВККС участь у розгляді питань, щодо яких вони мають конфлікт інтересів. При цьому Законами України «Про судоустрій і статус суддів» та “Про Вищу раду правосуддя” можливість участі у прийняття рішень за наявності конфлікту інтересів не виключається;

у законодавстві відсутні механізми забезпечення працездатності ВРП та ВККС у випадку втрати кворуму у зв’язку з конфліктом інтересів членів.

Результати аналітичного дослідження доводять необхідність вжиття комплексних заходів під час вирішення низки проблем, що сформульовані у Державній антикорупційній програмі, додали у НАЗК.

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