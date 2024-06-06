Стало відомо, скільки українських журналістів загинули за час повномасштабного вторгнення рф

За час повномасштабної війни 30 журналістів потрапили в полон.

В День журналіста виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв повідомив, що від початку російського вторгнення в Україну загинув 91 представник медіа, ще 30 - у полоні.

"За даними НСЖУ 91 представник медіа загинув під час повномасштабного вторгнення рф в Україну. Схиляємо голову перед їх подвигом задля свободи нашої держави. 30 медійників на сьогодні перебувають у полоні. Сотні захищають рідну землю в лавах ЗСУ. Сподіваємось, що скоро всі повернуться додому і в нашій країні запанує мир", - повідомив Карандєєв.

За верифікованими даними Національної спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів, серед загиблих - 16 медійників і медійниць, які виконували професійні обов’язки; дев'ять медійників і медійниць - цивільних жертв; 66 представників і представниць ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах ЗСУ.

Також Карандєєв подякував журналістам за внесок у боротьбу проти ворога, формування громадської думки та зміцнення демократії.

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