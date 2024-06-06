Працівника ТЦК з Івано-Франківщини судили за фальшиві повістки за $500

Працівника ТЦК в Івано-Франківській області оштрафовано за видачу фальшивих повісток.

Суд визнав офіцера Збройних Сил України з Івано-Франківської області винним у видачі фальшивих повісток за хабар. Працівник територіального центру комплектування (ТЦК) отримав штраф та був позбавлений права обіймати певні посади протягом кількох років. Про це повідомляється у вироку Івано-Франківського міського суду у справі № 344/7903/24.

Розслідування встановило, що у січні цього року офіцер ЗСУ виписав двом чоловікам фіктивні повістки на відправку до військової частини. Ці документи дозволяли їм уникати перевірок на блокпостах регіону, оскільки їм уже не могли вручити інші повістки. За ці послуги офіцер отримав 500 доларів США.

Суд визнав офіцера винним у службовому підробленні документів та отриманні неправомірної вигоди. Як покарання, суд ухвалив накласти штраф у розмірі 51 тисячу гривень. Крім того, офіцера позбавили права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також функцій представника влади на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності на строк два роки.

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