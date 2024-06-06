Медзаклад на Рівненщині купував електроенергію за завищеними цінами: справа дійшла до суду

З енергопостачальної компанії стягнули 153 тисячі гривень.

Господарським судом Рівненської області задоволено позов прокуратури в інтересах держави в особі Зарічненської селищної ради про стягнення з однієї з енергопостачальних компаній надмірно отриманих грошових коштів в сумі 153 тис. грн. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Прокурорами встановлено, що енергопостачальна компанія, вигравши в кінці 2020 році процедуру закупівлі електричної енергії, яку проводила Зарічненська багатопрофільна лікарня, упродовж строку дії договору 9 разів збільшувала ціну на електричну енергію.

Внаслідок такого підвищення вартості комунальне підприємство переплатило за поставлену електричну енергію 153 тис. грн.

Такі порушення інтересів держави і стали підставою для звернення прокуратури до суду.

Рішення суду першої інстанції ще не набрало законної сили та може бути оскаржене у встановленому порядку.

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