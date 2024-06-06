Задушили та перерізали горло: на Житомирщині судили двох товаришів за жорстоке вбивство знайомого

Суд призначив одному 13 років позбавлення волі, а іншому - 10 років позбавлення волі.

Бердичівський міськрайонний суд завершив розгляд кримінального провадження та ухвалив вирок двом чоловікам, яких визнав винними в умисному вбивстві знайомого. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд призначив покарання: одному 13 років, іншому 10 років позбавлення волі.

"Під час розгляду кримінального провадження колегія суддів встановила, що обвинувачені 33-річний С. та 18-річний Р., а також потерпілий К. - усі немісцеві, були знайомі між собою до трагічних подій.

30 грудня 2023 року вони прибули до Бердичева у пошуках заробітку. Наступного дня, перебуваючи на території колишнього цукрорафінадного заводу, на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків старший з обвинувачених вирішив убити одного з товаришів, для чого залучив третього, розподіливши ролі", - розповіли у суді.

Зазначається, що обвинувачений С. задушив потерпілого, спочатку наступивши йому ногою на горло, а потім затягнув на шиї шнурок з каптура. У цей час співучасник тримав потерпілого за ноги. Коли чоловік уже не дихав йому ще й перерізали горло ножем. Щоб приховати тіло, убивці перетягнули його до рову та прикидали сміттям, після чого виїхали до Житомира.

Обвинувачений Р. з самого початку надавав зізнавальні покази, активно сприяв розкриттю злочину. А от обвинувачений С., по суті організатор убивства, одразу свою вину заперечував, звинувачував у вбивстві свого молодшого товариша і лише після дослідження усіх доказів зізнався, що це саме він позбавив людину життя та керував діями іншого співучасника, оскільки потребував його допомоги як для скоєння вбивства, так і для приховування його слідів.

Призначаючи вид та міру покарання, суд врахував, що обвинувачені вчинили особливо тяжкий злочин; старший із них С. уже має судимість за насильницький злочин, тобто цього разу вчинив рецидив.

Обставин, які пом′якшують його покарання, суд не встановив. Обвинувачений Р. лише нещодавно досяг повноліття, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, активно співпрацював зі слідством та щиро каявся у скоєному. Відтак призначене покарання – 13 років та 10 років позбавлення волі відповідно.

До набрання вироком законної сили обоє обвинувачених продовжать перебувати під вартою (справа №274/2489/24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.