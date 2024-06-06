Задушили и перерезали горло: в Житомирской области судили двух товарищей за жестокое убийство знакомого

Бердичевский горрайонный суд завершил рассмотрение уголовного производства и вынес приговор двум мужчинам, признав их виновными в умышленном убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Суд назначил наказание: одному 13 лет, другому 10 лет лишения свободы.
"При рассмотрении уголовного производства коллегия судей установила, что обвиняемые 33-летний С. и 18-летний Р., а также потерпевший К. - все неместные, были знакомы между собой до трагических событий.
30 декабря 2023 года они прибыли в Бердичев в поисках заработка. На следующий день, находясь на территории бывшего сахарорафинадного завода, на почве внезапно возникших неприязненных отношений старший обвиняемый решил убить одного из товарищей, для чего привлек третьего, распределив роли", - рассказали в суде.
Отмечается, что обвиняемый С. задушил потерпевшего, сначала наступив ему ногой на горло, а затем затянул на шее шнурок из капюшона. В это время соучастник держал потерпевшего за ноги. Когда мужчина уже не дышал ему, еще и перерезали горло ножом. Чтобы скрыть тело, убийцы перетащили его к рву и закидали мусором, после чего выехали в Житомир.
Обвиняемый Р. с самого начала предоставлял признательные показания, активно способствовал раскрытию преступления. А вот обвиняемый С., по сути организатор убийства, сразу свою вину отрицал, обвинял в убийстве своего младшего товарища и только после исследования всех доказательств признался, что именно он лишил человека жизни и руководил действиями другого соучастника, поскольку нуждался в его помощи как для совершения убийства, так и для сокрытия его следов.
Назначая вид и степень наказания, суд учел, что обвиняемые совершили особо тяжкое преступление; старший из них С. уже имеет судимость за насильственное преступление, то есть на этот раз совершил рецидив.
Обстоятельств, смягчающих его наказание, суд не установил. Обвиняемый Р. только недавно достиг совершеннолетия, ранее к уголовной ответственности не привлекался, активно сотрудничал со следствием и искренне раскаялся в совершенном. Следовательно, назначено наказание – 13 лет и 10 лет лишения свободы соответственно.
До вступления приговора в законную силу оба обвиняемых продолжат находиться под стражей (дело №274/2489/24).
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