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Задушили и перерезали горло: в Житомирской области судили двух товарищей за жестокое убийство знакомого

22:18, 6 июня 2024
Суд назначил одному 13 лет лишения свободы, а другому – 10 лет лишения свободы.
Задушили и перерезали горло: в Житомирской области судили двух товарищей за жестокое убийство знакомого
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Бердичевский горрайонный суд завершил рассмотрение уголовного производства и вынес приговор двум мужчинам, признав их виновными в умышленном убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд назначил наказание: одному 13 лет, другому 10 лет лишения свободы.

"При рассмотрении уголовного производства коллегия судей установила, что обвиняемые 33-летний С. и 18-летний Р., а также потерпевший К. - все неместные, были знакомы между собой до трагических событий.

30 декабря 2023 года они прибыли в Бердичев в поисках заработка. На следующий день, находясь на территории бывшего сахарорафинадного завода, на почве внезапно возникших неприязненных отношений старший обвиняемый решил убить одного из товарищей, для чего привлек третьего, распределив роли", - рассказали в суде.

Отмечается, что обвиняемый С. задушил потерпевшего, сначала наступив ему ногой на горло, а затем затянул на шее шнурок из капюшона. В это время соучастник держал потерпевшего за ноги. Когда мужчина уже не дышал ему, еще и перерезали горло ножом. Чтобы скрыть тело, убийцы перетащили его к рву и закидали мусором, после чего выехали в Житомир.

Обвиняемый Р. с самого начала предоставлял признательные показания, активно способствовал раскрытию преступления. А вот обвиняемый С., по сути организатор убийства, сразу свою вину отрицал, обвинял в убийстве своего младшего товарища и только после исследования всех доказательств признался, что именно он лишил человека жизни и руководил действиями другого соучастника, поскольку нуждался в его помощи как для совершения убийства, так и для сокрытия его следов.

Назначая вид и степень наказания, суд учел, что обвиняемые совершили особо тяжкое преступление; старший из них С. ​​уже имеет судимость за насильственное преступление, то есть на этот раз совершил рецидив.

Обстоятельств, смягчающих его наказание, суд не установил. Обвиняемый Р. только недавно достиг совершеннолетия, ранее к уголовной ответственности не привлекался, активно сотрудничал со следствием и искренне раскаялся в совершенном. Следовательно, назначено наказание – 13 лет и 10 лет лишения свободы соответственно.

До вступления приговора в законную силу оба обвиняемых продолжат находиться под стражей (дело №274/2489/24).

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