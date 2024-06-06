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Обещали повлиять на судью и выиграть суд, чтобы избежать депортации: разоблачены чиновники ГМС, видео

15:45, 6 июня 2024
В Одесской области разоблачили должностных лиц миграционной службы, которые «зарабатывали» на иностранцах.
Обещали повлиять на судью и выиграть суд, чтобы избежать депортации: разоблачены чиновники ГМС, видео
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Правоохранители сообщили о подозрении начальнику управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области и сотруднику этого же управления, которые за деньги обещали иностранному гражданину решить вопрос и остаться в Украине. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

За 20 000 долларов США чиновники брались помочь уроженцу Республики Молдова, который находится в Украине.

У мужчины был аннулирован паспорт гражданина Украины, поэтому его ждала принудительная депортация.

«Чиновники посоветовали ему подать в суд апелляцию против своей депортации. Они обещали помочь ему выиграть суд и даже брались подготовить необходимые для суда документы, повлиять на судью и на других работников ГМС, которые представляли бы позицию учреждения в суде», - сообщили в ГБР.

Отмечается, что двое работникам ГМС сообщено о подозрении. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Чиновникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога руководителю управления – 70 млн грн, сотруднику – 7 млн ​​грн.

По месту работы и проживания должностных лиц проведены обыски и выявлены деньги в том числе криптовалюта, драгоценности и имущество на сумму не менее 140 млн грн, стоимость которого значительно превышает их законный заработок. Только драгоценности жены руководителя по предварительным оценкам стоят около 3 млн грн.

Среди прочего, у начальника обнаружили записанный на его мать элитный дом в 200 кв. метров и приобретенный в прошлом году в салоне автомобиль за 7 млн. гривен. У матери чиновника в собственности также много земельных землянок, другие дома и магазины.

В ГБР добавили, что согласно ежегодной декларации за 2023 год должностное лицо получило заработную плату на общую сумму 345 116 гривен. Решается вопрос дополнительной квалификации по незаконному обогащению.

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