Министерство энергетики пообещало не отключать свет в судах

До 30 июня обещают внести изменения в Постановление Кабинета министров № 600 и не отключать суды, ВСП и ВККС от электроснабжения.

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Министерство энергетики сообщило, что суды и учреждения судебной власти (Высший совет правосудия, ВККС, ГСА) не будут отключать от энергоснабжения во время отключений электроэнергии.

Как рассказал 3 июня во время заседания Рабочей группы по вопросам обеспечения надлежащего финансирования судебной власти представитель Минэнерго Кирилл Новиков, хотя соответствующий перечень объектов, которые должны обеспечиваться электроэнергией бесперебойно, составляют областные военные администрации, вместе с тем Минэнерго не возражает против отнесения судов и органов судебной власти к учреждениям, которые должны обеспечиваться электроэнергией постоянно.

«При подготовке Постановления Кабинета министров № 600 мы полагали, что суды и органы судебной власти относятся к категории «органы государственной власти». Но если возникли вопросы, кого именно считать органами государственной власти, то мы не возражаем против внесения изменений в текст Постановления и конкретизации, что суды и органы судебной власти также не подлежат ограничению в обеспечении электроэнергией», - рассказал Кирилл Новиков.

Представитель Минэнерго добавил, что до 30 июня, то есть до дня вступления в силу Постановления № 600, соответствующие изменения в Постановление будут внесены.

«Мы постараемся все учесть и внести изменения. Суды и органы судейского управления будут входить в список объектов, которые не будут отключать от энергоснабжения», - подчеркнул Кирилл Новиков.

Напомним, что 24 мая Правительство утвердило Постановление № 600 "Об утверждении Порядка определения и применения предельных величин потребления электрической мощности", согласно которому был определен перечень критически важных объектов, которые должны быть обеспечены электроснабжением в приоритетном порядке.

К объектам, которые должны снабжаться электроэнергией в приоритетном порядке, отнесены объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора, органы государственной власти, Верховная Рада, правоохранительные органы, предприятия оборонного комплекса, предприятия железнодорожного транспорта, электронные коммуникационные сети, учреждения здравоохранения, воинские части, ТЦК и СП.

Поскольку суды и органы судейского управления не были прямо упомянуты в тексте Постановления, 30 мая Совет судей Украины обратился к Кабинету Министров с просьбой обеспечить непрерывную работу судов при отключении электроснабжения.

Автор: Вячеслав Хрипун

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