Какой должна быть форма трудового договора в условиях военного положения: разъяснение

Если с работником заключают устный трудовой договор, работник должен дать на это письменное согласие в виде заявления о принятии на работу.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по трудам объясняет, какой должна быть форма трудового договора в условиях военного положения.

По общему правилу трудовой контракт заключается, обычно, в письменной форме. Статьей 24 КЗоТ Украины определена категория лиц и обязательные случаи заключения трудового договора в письменной форме.

Вместе с тем, согласно части первой статьи 2 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», в период действия военного положения стороны с согласия определяют форму трудового договора.

Это означает, что на время действия военного положения, будущий работник и работодатель должны прийти к согласию относительно формы трудового договора, которая может быть: устная или письменная. Если с работником заключают устный трудовой договор, работник должен дать на это письменное согласие в виде заявления о принятии на работу.

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