В Киеве возле метро «Крещатик» бывший военный напал на сотрудника ТЦК

Нападавшим оказался военный, который самовольно покинул воинскую часть.

В центре Киева бывший военный напал на сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает Киевский городской ТЦК и СП.

Происшествие произошло 5 июня возле станции метро «Крещатик». По информации ТЦК, к военнослужащим центра подошел мужчина в гражданской одежде и начал провоцировать конфликт. На просьбу военных предоставить военно-учетные документы, мужчина отреагировал агрессивно, начал угрожать и ударил одного из военнослужащих, который служил в боевом подразделении и имел ранения.

Полиция оперативно задержала нападавшего, который не смог объяснить своих действий. Впоследствии выяснилось, что он является бывшим военнослужащим, который 29 апреля 2023 года самовольно оставил воинскую часть.

Материалы служебного расследования переданы в Государственное бюро расследований, а также открыто уголовное дело по факту самовольного оставления воинской части.

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