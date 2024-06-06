У Києві біля метро «Хрещатик» колишній військовий напав на співробітника ТЦК

Нападником виявився військовий, який самовільно покинув військову частину.

У центрі Києва колишній військовий напав на співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП.

Подія сталася 5 червня біля станції метро «Хрещатик». За інформацією ТЦК, до військовослужбовців центру підійшов чоловік у цивільному одязі та почав провокувати конфлікт. На прохання військових надати військово-облікові документи, чоловік відреагував агресивно, почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців, який служив у бойовому підрозділі та мав поранення.

Поліція оперативно затримала нападника, який не зміг пояснити своїх дій. Згодом з'ясувалося, що він є колишнім військовослужбовцем, який 29 квітня 2023 року самовільно залишив військову частину.

Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань, а також відкрита кримінальна справа за фактом самовільного залишення військової частини.

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