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У Києві біля метро «Хрещатик» колишній військовий напав на співробітника ТЦК

15:58, 6 червня 2024
Нападником виявився військовий, який самовільно покинув військову частину.
У Києві біля метро «Хрещатик» колишній військовий напав на співробітника ТЦК
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У центрі Києва колишній військовий напав на співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП.

Подія сталася 5 червня біля станції метро «Хрещатик». За інформацією ТЦК, до військовослужбовців центру підійшов чоловік у цивільному одязі та почав провокувати конфлікт. На прохання військових надати військово-облікові документи, чоловік відреагував агресивно, почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців, який служив у бойовому підрозділі та мав поранення.

Поліція оперативно затримала нападника, який не зміг пояснити своїх дій. Згодом з'ясувалося, що він є колишнім військовослужбовцем, який 29 квітня 2023 року самовільно залишив військову частину.

Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань, а також відкрита кримінальна справа за фактом самовільного залишення військової частини.

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