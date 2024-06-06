На Київщині під час сварки чоловік вбив військового

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області повідомив про обрання запобіжного заходу чоловіку, який вбив військовослужбовця.

4 червня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 днів, без визначення розміру застави гр. Б., який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство»).

Відповідно до матеріалів клопотання, гр. Б. перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, за місцем свого проживання зустрів гр. С.

Між підозрюваним і іншим чоловіком з невстановлених причин розпочалася бійка. У подальшому, в результаті нанесення тілесних ушкоджень у вигляді поєднаної травми голови, грудної клітини і живота з ушкодженням внутрішніх органів, що призвело до крововтрати та шоку, потерпілий помер у лікарні.

Раніше ми писали, що в Києві суд покарав чоловіка, який жорстоко вбив товариша.

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