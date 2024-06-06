Українці не зможуть в'їхати до Ірландії без дійсного біометричного паспорта: нові правила

Водночас для українців продовжує діяти безвізовий в'їзд.

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Починаючи з 5 червня 2024 року українці не зможуть в'їхати до Ірландії без дійсного біометричного паспорта. Про це повідомляє Мін’юст країни.

Водночас для українців продовжує діяти безвізовий в'їзд.

«З 5 червня громадянам України відповідно до розділу 4 Закону про імміграцію 2004 року для в’їзду в державу потрібен дійсний біометричний паспорт. Для поточних бенефіціарів тимчасового захисту в Ірландії важливо знати про цю вимогу, якщо планують тимчасово виїхати з країни», - йдеться у заяві відомства.

Призупинення вимоги щодо біометричних паспортів для громадян України було узгоджено з практикою інших держав-членів Європейського Союзу відповідно до вказівок Комісії ЄС, пояснили у міністерстві.

«Ситуація змінилася після початку війни, тому важливо перейти від екстреного реагування до більш стійкого», - йдеться у повідомленні.

В Мін'юсті підкреслили, що більшість українців, які їдуть до Ірландії, мають дійсні біометричні паспорти, тому нові зміни не заборонять їм в'їзд. Безвізовий в'їзд для громадян України продовжує діяти.

Влада Ірландії також пояснила, що бенефіціари тимчасового захисту в Ірландії не втратять захист, якщо не матимуть дійсного біометричного паспорта, однак їм знадобиться дійсний біометричний паспорт для повторного в’їзду в Ірландію, якщо вони планують подорожувати. за межами країни.

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