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Украинцы не смогут въехать в Ирландию без действительного биометрического паспорта: новые правила

19:31, 6 июня 2024
В то же время, для украинцев продолжает действовать безвизовый въезд.
Украинцы не смогут въехать в Ирландию без действительного биометрического паспорта: новые правила
Иллюстративное фото из открытых источников
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Начиная с 5 июня 2024 года, украинцы не смогут въехать в Ирландию без действительного биометрического паспорта. Об этом сообщает Минюст страны.

В то же время, для украинцев продолжает действовать безвизовый въезд.

«С 5 июня гражданам Украины в соответствии с разделом 4 Закона об иммиграции 2004 года для въезда в государство требуется действительный биометрический паспорт. Для текущих бенефициаров временной защиты в Ирландии важно знать это требование, если планируют временно уехать из страны», - говорится в заявлении ведомства.

Приостановление требования биометрических паспортов для граждан Украины было согласовано с практикой других государств-членов Европейского Союза в соответствии с указаниями Комиссии ЕС, пояснили в министерстве.

«Ситуация изменилась после начала войны, поэтому важно перейти от экстренного реагирования к более устойчивому», - говорится в сообщении.

В Минюсте подчеркнули, что большинство украинцев, которые едут в Ирландию, имеют действительные биометрические паспорта, поэтому новые изменения не запретят им въезд. Безвизовый въезд для граждан Украины продолжает действовать.

Власти Ирландии также объяснили, что бенефициары временной защиты в Ирландии не потеряют защиту, если без действительного биометрического паспорта, однако им понадобится действительный биометрический паспорт для повторного въезда в Ирландию, если они планируют путешествовать. за пределами страны.

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