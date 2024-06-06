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Обновлен перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных

15:14, 6 июня 2024
Минреинтеграции внесло изменения в Список территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных рф.
Обновлен перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных
Источник фото: Радио Свобода
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Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины приказами от 23 мая 2024 № 143 и от 31 мая 2024 № 152 внесло изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф.

"Указанный список был утвержден в декабре 2022 года и периодически обновляется. Изменения в него вносятся по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций", - сообщили в ведомстве.

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