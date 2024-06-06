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Оновлено перелік територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих

15:14, 6 червня 2024
Мінреінтеграції внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф.
Оновлено перелік територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих
Джерело фото: Радіо Свобода
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України наказами від 23 травня 2024 року № 143  та від 31 травня 2024 року № 152 внесло зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф. 

"Вказаний Перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій", - повідомили у відомстві.

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