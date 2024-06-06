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США не дозволяють Україні бити американською зброєю по москві чи по кремлю, — Джо Байден

15:13, 6 червня 2024
Штати не санкціонують удари американською зброєю вглиб росії на 320 км.
США не дозволяють Україні бити американською зброєю по москві чи по кремлю, — Джо Байден
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Україна отримала дозвіл на використання американської зброї для ударів ЗСУ по території рф, однак є нюанс.

Президент США Джо Байден наголосив, що не підтримує застосування зброї американського виробництва для ударів безпосередньо по москві чи кремлю. Про це він заявив у інтерв’ю ABC News.

Зокрема, у Байдена запитали, чи зброя вже використовувалася в рф після того, як він підписав дозвіл на її використання, обмеживши використання районами поблизу Харківської області.

Лідер США дав зрозуміти, що удари не будуть дозволені для націлювання на москву та кремль.

«Ми даємо зброю для ударів через кордон, звідки росіяни ведуть обстріли, заходять в Україну і вбивають українців... Ми не санкціонуємо удари на 320 км углиб росії, ми не санкціонуємо удари по москві, по кремлю», – наголосив Байден.

Як стало відомо напередодні, президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території росії зброєю американського виробництва, але з деякими обмеженнями.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що адміністрація президента Джо Байдена «адаптує та скорегує за необхідності» свою заборону використовувати Україні американську зброю для ударів по території росії.

В Офісі Президента підтвердили, що США дозволили Україні бити по рф своєю зброєю, однак є обмеження. 

Також в США уточнили, якою зброєю не можна бити по рф.

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