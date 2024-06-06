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Тріщини на iPhone та Apple Watch більше не ремонтуватимуть безплатно: Apple оновила правила гарантії

19:14, 6 червня 2024
Відтепер, коли клієнт звертається до центрів чи магазинів зі скаргою про поодиноку тріщину, постачальник послуг зобов’язаний розглядати це як заяву про випадкове пошкодження.
Тріщини на iPhone та Apple Watch більше не ремонтуватимуть безплатно: Apple оновила правила гарантії
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Компанія Apple вирішила внести зміни до своєї політики гарантії і ремонту для iPhone та Apple Watch. Про це повідомляє 9to5Mac.

Зокрема, відтепер гарантія не покриває поодинокі тріщини на екранах пристроїв.

Подібні пошкодження вважатимуться «випадковими», а їхній ремонт стане платним.

Раніше ремонт та заміна екрана були безплатними, якщо на пристроях не було видимих зовнішніх пошкоджень.

Так, офіційні магазини Apple та авторизовані постачальники послуг отримали відповідне сповіщення про оновлення правил.

Відтепер, коли клієнт звертається до центрів чи магазинів зі скаргою про поодиноку тріщину, постачальник послуг зобов’язаний розглядати це як заяву про випадкове пошкодження.

Наразі подібні зміни були внесені лише до політики щодо смартфонів та розумних годинників, поодинокі тріщини без видимих зовнішніх пошкоджень на Mac та iPad продовжать ремонтувати безплатно.

Компанія не надала жодних коментарів щодо того, чому було ухвалене таке рішення.

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