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Трещины на iPhone и Apple Watch больше не будут ремонтировать бесплатно: Apple обновила правила гарантии

19:14, 6 июня 2024
Отныне, когда клиент обращается в центры или магазины с жалобой о трещине, поставщик услуг обязан рассматривать это как заявление о случайном повреждении.
Трещины на iPhone и Apple Watch больше не будут ремонтировать бесплатно: Apple обновила правила гарантии
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Компания Apple решила внести изменения в свою политику гарантии и ремонта для iPhone и Apple Watch. Об этом сообщает 9to5Mac.

В частности, теперь гарантия не покрывает одиночные трещины на экранах устройств.

Подобные повреждения можно считать «случайными», а их ремонт станет платным.

Ранее ремонт и замена экрана были бесплатными, если на устройствах не было видимых внешних повреждений.

Так, официальные магазины Apple и авторизованные поставщики услуг получили соответствующее уведомление об обновлении правил.

Отныне, когда клиент обращается в центры или магазины с жалобой о трещине, поставщик услуг обязан рассматривать это как заявление о случайном повреждении.

Подобные изменения были внесены только в политику по смартфонам и умным часам, единичные трещины без видимых внешних повреждений на Mac и iPad продолжат ремонтировать бесплатно.

Компания не предоставила никаких комментариев по поводу того, почему было принято такое решение.

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