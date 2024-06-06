Трещины на iPhone и Apple Watch больше не будут ремонтировать бесплатно: Apple обновила правила гарантии

Отныне, когда клиент обращается в центры или магазины с жалобой о трещине, поставщик услуг обязан рассматривать это как заявление о случайном повреждении.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Apple решила внести изменения в свою политику гарантии и ремонта для iPhone и Apple Watch. Об этом сообщает 9to5Mac.

В частности, теперь гарантия не покрывает одиночные трещины на экранах устройств.

Подобные повреждения можно считать «случайными», а их ремонт станет платным.

Ранее ремонт и замена экрана были бесплатными, если на устройствах не было видимых внешних повреждений.

Так, официальные магазины Apple и авторизованные поставщики услуг получили соответствующее уведомление об обновлении правил.

Отныне, когда клиент обращается в центры или магазины с жалобой о трещине, поставщик услуг обязан рассматривать это как заявление о случайном повреждении.

Подобные изменения были внесены только в политику по смартфонам и умным часам, единичные трещины без видимых внешних повреждений на Mac и iPad продолжат ремонтировать бесплатно.

Компания не предоставила никаких комментариев по поводу того, почему было принято такое решение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.