ГНС разъяснила, что является налоговым номером налогоплательщика и в каких документах его указывают

Учет плательщиков в контролирующих органах ведется по налоговым номерам.

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Главное управление ГНС в Одесской области разъяснило, что является налоговым номером налогоплательщика и в каких документах его указывают.

Так, согласно пункту 2.1 раздела II Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 № 1588 (далее – Порядок № 1588), учет налогоплательщиков в контролирующих органах ведется по налоговым номерам.

Пунктом 2.2 раздела II Порядка № 1588 определено, что налоговым номером налогоплательщика является:

1) код по Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины (далее – ЕГРПОУ) для налогоплательщиков, которые включаются в такой реестр (юридические лица – резиденты и обособленные подразделения юридических лиц – резидентов и нерезидентов);

2) регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика – физического лица, кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом соответствующему контролирующему органу и имеют отметку в паспорте о праве осуществлять любые платежи по серии (при наличии) и номер паспорта;

3) регистрационный (учетный) номер налогоплательщика, который присваивается контролирующими органами по структуре, установленной в пункте 2.3 раздела ІІ Порядка № 1588, налогоплательщикам, определенным в пункте 2.4 раздела ІІ Порядка № 1588.

Согласно пункту 2.3 раздела II Порядка № 1588 структура регистрационного (учетного) номера налогоплательщика, присваиваемого контролирующим органом:

XX000000К, где:

XX – принимает значение 77 – для налогоплательщиков – резидентов, 88 – для налогоплательщиков – нерезидентов;

000000 – порядковый номер;

К – контрольный разряд, который формируется по алгоритму, определенному центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику.

Пунктом 2.4 раздела ІІ Порядка № 1588 определено, что регистрационный (учетный) номер налогоплательщика предоставляется контролирующими органами:

1) уполномоченным лицам договоров о совместной деятельности на территории Украины без создания юридического лица при взятии на учет договора согласно Порядку № 1588;

2) управляющим имущества при взятии на учет договоров управления имуществом согласно Порядку № 1588;

3) инвесторам (операторам) по соглашениям о разделе продукции;

4) исполнителям (юридическим лицам – нерезидентам) проектов (программ) международной технической помощи и представительствам донорских учреждений в Украине;

5) иностранным дипломатическим представительствам и консульским учреждениям, представительствам международных организаций в Украине при взятии их на учет согласно пункту 4.9 разд. IV Порядка № 1588 или в качестве плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

6) иностранным компаниям, организациям, образованным в соответствии с законодательством других государств, в случае взятия их на учет в соответствии с пунктами 3.4, 3.14 раздела III и/или раздела V Порядка №1588.

Налоговый номер налогоплательщика указывается во всех свидетельствах, справках, в других документах или уведомлениях, выдаваемых налогоплательщику, во всех налоговых декларациях (расчетах, отчетах), платежных документах по налогам и сборам, в финансовых документах, а также в других случаях, предусмотренных законодательством (пункт 2.5 раздела ІІ Порядка № 1588).

Налоговый номер налогоплательщика не меняется в течение всего периода пребывания на учете в контролирующих органах такого налогоплательщика, за исключением случаев изменения кода ЕГРПОУ или регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (пункт 2.6 раздела II Порядка № 1588).

Согласно пункту 2.7 раздела II Порядка № 1588 уполномоченному лицу по нескольким договорам о совместной деятельности, управляющему имуществом по нескольким договорам управления имуществом или инвестору (оператору) по нескольким соглашениям о распределении продукции налоговый номер выдается на каждый из указанных договоров ( на учет согласно Порядку №1588.

Налоговый номер, предоставленный уполномоченному лицу, управляющему имуществом или инвестору (оператору), не меняется в течение всего периода пребывания на учете в контролирующих органах соответствующего договора или соглашения, в том числе в случае:

назначение другого лица – участника договора или соглашения уполномоченным лицом или инвестором (оператором), если последствия таких изменений не являются прекращением договора или соглашения;

изменения местонахождение уполномоченного лица, управляющего имущества или инвестора (оператора);

конфигурации контролирующего органа, в котором уполномочено лицо, управляющий имуществом либо инвестор (оператор) состоит на учете.

После снятия с учета налогоплательщика налоговый номер, предоставляемый контролирующим органом, закрывается и не используется (пункт 2.8 раздела II Порядка № 1588).

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