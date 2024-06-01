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В США уточнили, якою зброєю не можна бити по рф

13:24, 1 червня 2024
США дозволили Україні бити американською зброєю по рф, але це не стосується далекобійних ракет ATACMS.
В США уточнили, якою зброєю не можна бити по рф
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Як відомо, США дозволили Україні захищатися від російських атак, застосовуючи американську зброю для ураження військових цілей на території рф. Але це не стосується  далекобійних ракет ATACMS. Про це заявив старший директор з питань Європи Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер, передає Укрінформ.

«Це все відбувається в контексті російського наступу в Харківській області, після якого українська сторона звернулася до нас і попросила дозволу бити по цілях у Росії, звідки вівся вогонь по українських позиціях, по українських містах і селах», – розповів Майкл Карпентер.

За його словами, президент США Джо Байден негайно після отримання запиту «наказав своїй групі з питань нацбезпеки змінити вказівки, щоб уможливити такі види контрударів».

Карпентер назвав це «прямою відповіддю», що забезпечує можливість вогневої протидії через кордон.

Він додав, що це рішення спрямоване на зрив наступу росіян та «не стосується ATACMS або ударів на великі відстані».

Раніше в Офісі Президента підтвердили, що США дозволили Україні бити по рф своєю зброєю, однак є обмеження. 

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