«Боруссія» – «Реал»: де дивитись фінал Ліги чемпіонів

1 червня у Лондоні пройде фінал головного Єврокубку.

Джерело фото: Sportsfile

У суботу, 1 червня, о 22:00 відбудеться фінал Ліги чемпіонів сезону 2023/24, де змагатимуться «Боруссія» Дортмунд та «Реал» Мадрид. Вирішальний матч пройде на стадіоні Уемблі в Лондоні. У складі мадридської команди грає український воротар Андрій Лунін.

Для «Боруссії» Дортмунд це вже третій фінал Ліги чемпіонів: у 1997 році вони здобули перемогу над «Ювентусом», а у 2013 році зазнали поразки від «Баварії». Цього сезону вони вибили з турніру ПСВ (1:1, 2:0), «Атлетіко» Мадрид (1:2, 4:2) та ПСЖ (1:0, 1:0).

«Реал» Мадрид є рекордсменом Ліги чемпіонів з 14 титулами. Під керівництвом Карло Анчелотті вони цього сезону перемогли «РБ Лейпциг» (1:0, 1:1), «Манчестер Сіті» (3:3, 1:1, пен. 4:3) та «Баварію» (2:2, 2:1).

Матч можна буде переглянути в режимі Live в Telegram каналі Sport.ua.

Онлайн-трансляцію фіналу «Боруссія» Дортмунд – «Реал» Мадрид можна буде переглянути на відеосервісі MEGOGO. Початок трансляції о 22:00.

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