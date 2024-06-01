Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

На Закарпатті співробітники ТЦК затримали кришнаїтів, відео

13:09, 1 червня 2024
У ЗМІ повідомляють, що кришнаїтів доставили до ТЦК, де вони почали співати свої пісні.
На Закарпатті співробітники ТЦК затримали кришнаїтів, відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Закарпатські Телеграм-канали повідомляють про конфлікт між представниками ТЦК і кришнаїтами. Інцидент стався біля санаторію «Сонячна долина» неподалік Мукачева. 

Співробітники ТЦК напевно збиралися вручити повістки, але це викликало агресію серед кришнаїтів. 

На опублікованих відео можна побачити велике скупчення людей, які не підпускали військкомів до чоловіків. 

Є інформація, що врешті-решт чоловіків затримали та доставили до ТЦК.

На одному з відео зафіксовано їхнє перебування у приміщенні ТЦК, де вони співають свої пісні.

Чекаємо офіційну реакцію від Закарпатського ТЦК.

Раніше ми писали, що релігійне віросповідання не є законною підставою для неявки до РТЦК. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Не більше 6 дітей: дитячі будинки сімейного типу ліквідують, надавши їм статус прийомної сім’ї, і обмежать кількість дітей на вихованні

Уряд пропонує ліквідувати дитячі будинки сімейного типу і обмежити кількість дітей у прийомній сім’ї шістьма, крім випадку, коли всі влаштовані в таку сім’ю діти є рідними братами та сестрами.

Військова поліція зможе перевіряти у водіїв документи і проникати до житла – за яких умов

Військова поліція у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

Як колегії ВККС відмовляли кандидатам на посади суддів у наданні рекомендацій: статистика

Не виключено, що колегії ВККС під час співбесід з кандидатами на посади суддів місцевих судів дещо по-різному оцінювали певні факти та обставини.

Військова поліція зможе здійснювати оперативно-розшукову діяльність і нараховуватиме до 1,5% чисельності ЗСУ – законопроект

Військова поліція отримає досить широке коло повноважень та інструментів для їх реалізації.

Відсутність захисника під час затримання особи не свідчить про незаконність особистого обшуку та вилучення телефона – Верховний Суд

Також Верховний Суд підкреслив, що огляд інформації, що міститься в телефоні, не становить негласне втручання у приватне спілкування, і доступ до інформації, що містилася в ньому не вимагає отримання окремого дозволу, якщо сторона обвинувачення отримала телефон підозрюваного у своє володіння на підставі законно проведеного обшуку.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео