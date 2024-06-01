На Закарпатті співробітники ТЦК затримали кришнаїтів, відео

У ЗМІ повідомляють, що кришнаїтів доставили до ТЦК, де вони почали співати свої пісні.

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Закарпатські Телеграм-канали повідомляють про конфлікт між представниками ТЦК і кришнаїтами. Інцидент стався біля санаторію «Сонячна долина» неподалік Мукачева.

Співробітники ТЦК напевно збиралися вручити повістки, але це викликало агресію серед кришнаїтів.

На опублікованих відео можна побачити велике скупчення людей, які не підпускали військкомів до чоловіків.

Є інформація, що врешті-решт чоловіків затримали та доставили до ТЦК.

На одному з відео зафіксовано їхнє перебування у приміщенні ТЦК, де вони співають свої пісні.

Чекаємо офіційну реакцію від Закарпатського ТЦК.

Раніше ми писали, що релігійне віросповідання не є законною підставою для неявки до РТЦК.

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