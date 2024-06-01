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В яких медзакладах можуть безкоштовно проходити реабілітацію українці

17:03, 1 червня 2024
Пацієнти мають право обирати не лише реабілітаційний заклад, а й відділення, підрозділ і фахівців з реабілітації з урахуванням їхньої спеціалізації.
В яких медзакладах можуть безкоштовно проходити реабілітацію українці
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Люди, які потребують безкоштовної реабілітації, мають можливість вибрати будь-який медичний заклад, що розташований найближче до їхнього місця проживання. Вони чи їх законні представники можуть звернутись до лікарні та обрати відповідні послуги за необхідним для себе критерієм. Про це інформує Національна служба здоровʼя України.

Головною умовою для отримання послуг є наявність у лікарні договору з НСЗУ за одним чи декількома з пакетів:

  • "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах";
  • "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в стаціонарних умовах";
  • "Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя".

Треба мати направлення:

  • лікуючого лікаря, зокрема лікаря фізичної та реабілітаційної медицини для реабілітації в стаціонарних умовах;
  • лікуючого лікаря або сімейного лікаря для реабілітації в амбулаторних умовах.

"Пацієнти мають право отримувати від фахівців з реабілітації вичерпну інформацію у доступній формі про свої права, обов’язки, наявні обмеження повсякденного функціонування, результати реабілітаційного обстеження, а також умови та форми реабілітаційної допомоги", - повідомили в НСЗУ.

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