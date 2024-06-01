В яких медзакладах можуть безкоштовно проходити реабілітацію українці

Люди, які потребують безкоштовної реабілітації, мають можливість вибрати будь-який медичний заклад, що розташований найближче до їхнього місця проживання. Вони чи їх законні представники можуть звернутись до лікарні та обрати відповідні послуги за необхідним для себе критерієм. Про це інформує Національна служба здоровʼя України.
Головною умовою для отримання послуг є наявність у лікарні договору з НСЗУ за одним чи декількома з пакетів:
Треба мати направлення:
"Пацієнти мають право отримувати від фахівців з реабілітації вичерпну інформацію у доступній формі про свої права, обов’язки, наявні обмеження повсякденного функціонування, результати реабілітаційного обстеження, а також умови та форми реабілітаційної допомоги", - повідомили в НСЗУ.
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