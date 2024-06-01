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На Закарпатье сотрудники ТЦК задержали кришнаитов, видео

13:09, 1 июня 2024
В СМИ сообщают, что кришнаитов доставили в ТЦК, где они начали петь свои песни.
На Закарпатье сотрудники ТЦК задержали кришнаитов, видео
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Закарпатские Телеграм-каналы сообщают о конфликте между представителями ТЦК и кришнаитами. Инцидент произошел возле санатория «Солнечная долина» недалеко от Мукачево.

Сотрудники ТЦК наверняка собирались вручить повестки, но это вызвало агрессию среди кришнаитов.

На опубликованных видео можно увидеть большое скопление людей, не подпускавших военных к мужчинам.

Есть информация, что мужчин все же задержали и доставили в ТЦК.

На одном из видео зафиксировано их пребывание в помещении ТЦК, где они поют свои песни.

Ждем официальную реакцию от Закарпатского ТЦК.

Ранее мы писали, что религиозное вероисповедание не является законным основанием для неявки в РТЦК. 

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