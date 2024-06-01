«Боруссия» – «Реал»: где смотреть финал Лиги чемпионов

1 июня в Лондоне пройдет финал главного Еврокубка.

Источник фото: Sportsfile

В субботу, 1 июня, в 22:00 состоится финал Лиги чемпионов сезона 2023/24, где будут соревноваться «Боруссия» Дортмунд и «Реал» Мадрид. Решающий матч пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне. В составе мадридской команды играет украинский вратарь Андрей Лунин.

Для «Боруссии» Дортмунд это уже третий финал Лиги чемпионов: в 1997 году они одержали победу над «Ювентусом», а в 2013 году потерпели поражение от «Баварии». В этом сезоне они выбили из турнира ПСВ (1:1, 2:0), «Атлетико» Мадрид (1:2, 4:2) и ПСЖ (1:0, 1:0).

«Реал» Мадрид является рекордсменом Лиги чемпионов с 14 титулами. Под руководством Карло Анчелотти они в этом сезоне победили «РБ Лейпциг» (1:0, 1:1), «Манчестер Сити» (3:3, 1:1, пен. 4:3) и «Баварию» (2:2, 2:1).

Матч можно будет посмотреть в режиме Live в Telegram канале Sport.ua.

Онлайн-трансляцию финала «Боруссия» Дортмунд - «Реал» Мадрид можно будет посмотреть на видеосервисе MEGOGO. Начало трансляции в 22:00.

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