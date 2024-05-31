Байден дозволив Україні бити американською зброєю по рф, але з обмеженнями — ЗМІ

Представники Білого дому заявили, що дозвіл бити по рф поширюється лише на «акти самооборони».

Президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території росії зброєю американського виробництва, але з деякими обмеженнями. Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на неназваних чиновників у Білому домі.

Представники Білого дому заявили, що дозвіл поширюється лише на «акти самооборони», щоб Україна могла захистити Харків та прилеглі райони від ракетних, бомбових та артилерійських ударів, які росіяни завдають зі своєї території.

«Нещодавно президент доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використати зброю, надану США, для контрвогню в Харківській області, щоб Україна могла дати відсіч російським військам, які нападають на неї або готуються до нападу. Наша політика щодо заборони використання ATACMS або ударів на великі відстані в росії не змінилася», — цитує NYT заяву неназваного американського чиновника.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що адміністрація президента Джо Байдена «адаптує та скорегує за необхідності» свою заборону використовувати Україні американську зброю для ударів по території росії.

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