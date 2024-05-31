Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Байден дозволив Україні бити американською зброєю по рф, але з обмеженнями — ЗМІ

10:18, 31 травня 2024
Представники Білого дому заявили, що дозвіл бити по рф поширюється лише на «акти самооборони».
Байден дозволив Україні бити американською зброєю по рф, але з обмеженнями — ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території росії зброєю американського виробництва, але з деякими обмеженнями. Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на неназваних чиновників у Білому домі.

Представники Білого дому заявили, що дозвіл поширюється лише на «акти самооборони», щоб Україна могла захистити Харків та прилеглі райони від ракетних, бомбових та артилерійських ударів, які росіяни завдають зі своєї території.

«Нещодавно президент доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використати зброю, надану США, для контрвогню в Харківській області, щоб Україна могла дати відсіч російським військам, які нападають на неї або готуються до нападу. Наша політика щодо заборони використання ATACMS або ударів на великі відстані в росії не змінилася», — цитує NYT заяву неназваного американського чиновника.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що адміністрація президента Джо Байдена «адаптує та скорегує за необхідності» свою заборону використовувати Україні американську зброю для ударів по території росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) можна буде сформувати самостійно після оновлення даних

Відповідно до постанови Кабміну е-ВОД є відображення в електронній формі відомостей про громадянина України, що містяться в Реєстрі «Оберіг», а також відомостей щодо звернення або повідомлення про вчинення адміністративного або кримінального правопорушення до Національної поліції.

Верховна Рада розгляне зміни щодо протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних держав

Не буде вважатися злочином вимушене заподіяння шкоди особою, яка в інтересах нацбезпеки виконувала заздалегідь затверджене керівником спеціально уповноваженого державного органу у сфері контррозвідувальної діяльності контррозвідувальне завдання.

У ВККС повідомили, як планують уникнути конфлікту інтересів під час конкурсу в апеляційні суди та розповіли, як буде проходити сам конкурс

Вища кваліфікаційна комісія суддів схоже готова до безпрецедентних заходів, щоб переконати у прозорості конкурсних процедур.

РСУ попросила Кабмін забезпечити представництво судової влади під час засідань Уряду

У Раді суддів вважають, що судова влада, як окрема гілка влади, має право брати участь в засіданнях Кабінету міністрів.

Парламент розгляне законопроект Володимира Зеленського про запровадження нової дипломатичної посади Спеціального представника України

Спецпредставник для виконання окремих завдань у зовнішньополітичній сфері буде призначатися на посаду та звільнятися Президентом за поданням Міністра закордонних справ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Грень
    Наталія Грень
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Назар Костецький
    Назар Костецький
    суддя Львівського окружного адміністративного суду