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На Одещині вручено підозру посадовцю військової частини, який допустив привласнення бухгалтером 4 мільйонів гривень виплат бійців

11:18, 31 травня 2024
ДБР повідомило начальнику фінансово-економічної служби про підозру у недбалому ставленні до служби.
На Одещині вручено підозру посадовцю військової частини, який допустив привласнення бухгалтером 4 мільйонів гривень виплат бійців
Фото: dbr.gov.ua
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Повідомлено про підозру начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин Одещини, який допустив привласнення бухгалтером частини понад 4 млн грн виплат бійцям. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що влітку 2023 року бухгалтер протягом двох місяців вказував у документації щодо виплати грошового забезпечення власний банківський рахунок. Його начальник не перевірив дані та підписав документи про перерахування грошей.

Таким чином бухгалтер незаконно отримав 4,2 млн грн, призначених на виплати військовослужбовцям.

Стосовно бухгалтера Національною поліцією скеровано обвинувальний акт до суду. Для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов.

Держбюро розслідувань повідомило начальнику фінансово-економічної служби про підозру у недбалому ставленні до служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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