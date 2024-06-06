США не позволяют Украине бить американским оружием по москве или по кремлю, — Джо Байден

Штаты не санкционируют удары американским оружием в глубь россии на 320 км.

Украина получила разрешение на использование американского оружия для ударов ВСУ по территории рф, однако есть нюанс.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что не поддерживает применение оружия американского производства для ударов непосредственно по москве или кремлю. Об этом он заявил в интервью ABC News.

В частности, у Байдена спросили, использовалось ли оружие в рф после того, как он подписал разрешение на его использование, ограничив использование районами вблизи Харьковской области.

Лидер США дал понять, что удары не будут разрешены для нацеливания на москву и кремль.

«Мы даем оружие для ударов через границу, откуда россияне ведут обстрелы, заходят в Украину и убивают украинцев... Мы не санкционируем удары на 320 км вглубь россии, мы не санкционируем удары по Москве, по кремлю», - подчеркнул Байден.

Как стало известно накануне, президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории рф оружием американского производства, но с некоторыми ограничениями.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что администрация президента Джо Байдена «адаптирует и скорректирует при необходимости» свой запрет использовать Украине американское оружие для ударов по территории россии.

В Офисе Президента подтвердили, что США разрешили Украине бить по рф своим оружием, однако есть ограничения.

Также в США уточнили, каким оружием нельзя бить по рф.

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