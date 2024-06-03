Практика судів
  1. В Україні

У Києві суд покарав чоловіка, який жорстоко вбив товариша

18:16, 3 червня 2024
Під час спільного розпиття алкогольних напоїв зловмисник з ножем накинувся на потерпілого та спричинив 26 поранень у шию та груди.
У Києві суд покарав чоловіка, який жорстоко вбив товариша
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві чоловіка, який у грудні минулого року жорстоко вбив товариша, засуджено до дев’яти років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Потерпілий розпивав спиртні напої спільно із своїми знайомими. У подальшому між ним та одним з товаришей виникла сварка, а згодом і бійка, у ході якої нападник ножем завдав 26 ударів у шию та груди чоловіку, від яких той загинув на місці події.

Правоохоронці розшукали та затримали фігуранта. Відомо, що 47-річний підозрюваний вже був судимий за аналогічний злочин. За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмиснику про підозру та скерували обвинувальний акт до суду.

Вироком Святошинського районного суду чоловіка було визнано винним у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, та засуджено до дев’яти років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа БЕБ, аудит НАБУ, створення ВАСУ та зміни до КПК – які питання назвали пріоритетними в МВФ

НАБУ чекає аудит, а БЕБ – реформа – про що розповіли у МВФ.

На вакантну посаду члена ВККС є 28 претендентів: список

Серед кандидатів - судді Верховного Суду, ВАКС, місцевих судів та судді у відставці.

Постанова Кабміну про застосунок Резерв+ існує, але опублікована не буде, що залишає під питанням його правовий статус

Комунікаційник з команди заступниці міністра оборони з питань цифровізації привідкрив завісу таємниці, чому постанову про Резерв+ так і не опублікували, та який правовий статус має застосунок.

Артем Ситник звільнився з НАЗК

Колишній директор НАБУ, який займав останнім часом посаду заступника голови НАЗК Артем Ситник залишив посаду.

За невиконання вимог посадових осіб Військовій поліції штрафуватимуть до 17 тисяч грн

В Україні створять новий орган – Військову поліцію, за невиконання запитів та вимог якої зможуть оштрафувати.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео