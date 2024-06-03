У Києві суд покарав чоловіка, який жорстоко вбив товариша

Під час спільного розпиття алкогольних напоїв зловмисник з ножем накинувся на потерпілого та спричинив 26 поранень у шию та груди.

У Києві чоловіка, який у грудні минулого року жорстоко вбив товариша, засуджено до дев’яти років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Потерпілий розпивав спиртні напої спільно із своїми знайомими. У подальшому між ним та одним з товаришей виникла сварка, а згодом і бійка, у ході якої нападник ножем завдав 26 ударів у шию та груди чоловіку, від яких той загинув на місці події.

Правоохоронці розшукали та затримали фігуранта. Відомо, що 47-річний підозрюваний вже був судимий за аналогічний злочин. За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури слідчі повідомили зловмиснику про підозру та скерували обвинувальний акт до суду.

Вироком Святошинського районного суду чоловіка було визнано винним у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, та засуджено до дев’яти років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.