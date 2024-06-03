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У Полтаві суд наклав арешт на документи районних ВЛК області

12:42, 3 червня 2024
За версією слідства, співробітники ВЛК області, ймовірно, отримували неправомірну винагороду, визнаючи осіб обмежено придатними та непридатними до військової служби.
У Полтаві суд наклав арешт на документи районних ВЛК області
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У Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що Октябрський районний суд Полтави наклав арешт на документи районних військово-лікарських комісій (ВЛК) Полтавщини. Підставою для такого рішення стали матеріали дослідження НАЗК та розслідування СУ ГУНП в Полтавській області.

За висновками Національного агентства, найбільший показник (20%) тих, хто проходив ВЛК та в подальшому був визнаний непридатним до служби в Збройних Силах України, було виявлено саме у Полтавській області.

«Полтавщина входить в п’ятірку регіонів, де зафіксовано найбільшу кількість осіб, визнаних обмежено придатними, – 31% від загальної кількості тих, хто проходив комісію у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023», - пишуть у НАЗК.

За версією слідства, співробітники ВЛК області, визнаючи осіб обмежено придатними та непридатними до військової служби, ймовірно, отримували за свої протиправні дії неправомірну винагороду.

Досудове розслідування триває, встановлюється наявність недостовірних відомостей у медичній документації військовозобов’язаних, фальсифікованих підстав для застосування статей розкладу хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності особи до військової служби та виключення її з військового обліку.

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