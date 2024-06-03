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У Чехії блискавка влучила по місцю святкування Дня захисту дітей: десятки постраждалих

15:54, 3 червня 2024
Удар блискавки в Ліберці стався під час святкування Дня захисту дітей.
У Чехії блискавка влучила по місцю святкування Дня захисту дітей: десятки постраждалих
Джерело фото: Novinky
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У Чехії в місті Ліберець 2 червня блискавка влучила у дерево під час святкування Дня захисту дітей, поранивши близько двадцяти людей. За словами свідків, люди під деревом впали на землю після удару. Про це повідомляє портал Novinky.

Свято, яке включало традиційні дитячі розваги та концерт, відбувалося у місцевому парку. Незважаючи на дощ, кілька сотень людей залишилися на заході, а частина з них сховалися під деревом, в яке й ударила блискавка.

Очевидці описують, як після сильного удару люди під деревом падали на землю. «Блискавка, грім — ми бачили, як люди падали. Блискавка вдарила в дерево, під яким було багато людей», — розповів один зі свідків. Інший свідок додав, що «це був жахливий удар», серед людей виникла паніка.

Дерево, приблизно 20 метрів заввишки, витримало удар блискавки, і жодна гілка не впала на людей, які ховалися під ним. Однак рятувальники повідомили про два десятки постраждалих, серед яких 10 дітей віком від 2 до 16 років. Усі постраждалі були доставлені до лікарні, деяким знадобилася реанімація на місці.

Постраждалі переважно зазнали серцевої аритмії, незначних опіків і неврологічних травм, пов'язаних із тимчасовим порушенням рухливості кінцівок.

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