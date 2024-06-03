В Чехии молния попала по месту празднования Дня защиты детей: десятки пострадавших

Удар молнии в Либерце произошел во время празднования Дня защиты детей.

Источник фото: Novinky

В Чехии в городе Либерец 2 июня молния попала в дерево во время празднования Дня защиты детей, ранив около двадцати человек. По словам свидетелей, люди под деревом упали на землю после удара. Об этом сообщает портал Novinky.

Праздник, который включал традиционные детские развлечения и концерт, проходил в местном парке. Несмотря на дождь, несколько сотен человек остались на мероприятии, а часть из них спрятались под деревом, в которое и ударила молния.

Очевидцы описывают, как после сильного удара люди под деревом падали на землю. «Молния, гром - мы видели, как люди падали. Молния ударила в дерево, под которым было много людей", - рассказал один из свидетелей. Другой свидетель добавил, что «это был ужасный удар», среди людей возникла паника.

Дерево, примерно 20 метров высотой, выдержало удар молнии, и ни одна ветка не упала на людей, которые прятались под ним. Однако спасатели сообщили о двух десятках пострадавших, среди которых 10 детей в возрасте от 2 до 16 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу, некоторым понадобилась реанимация на месте.

Пострадавшие в основном получили сердечную аритмию, незначительные ожоги и неврологические травмы, связанные с временным нарушением подвижности конечностей.

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