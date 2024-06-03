Можно ли получать лекарства бесплатно: ответ Минздрава

Украинцы могут получать некоторые препараты бесплатно или с небольшой доплатой при амбулаторном лечении.

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Министерство здравоохранения Украины напомнило, что некоторые лекарства в Украине можно получать бесплатно.

Для этого государство предоставляет несколько возможностей:

Лекарство по программе реимбурсации «Доступное лекарство»

Лекарственные средства при расстройствах психики и поведения, эпилепсии, несахарном диабете, болезни Паркинсона, инсулин, обезболивающие для паллиативных пациентов, лекарства для пациентов в посттрансплантационном периоде.

По программе реимбурсации украинцы могут получать препараты бесплатно или с небольшой доплатой при амбулаторном лечении. Дополнительные сведения см. в руководстве по программе «Доступные лекарства».

Лекарство из Национального перечня основных лекарственных средств

Медучреждения закупают лекарства из Нацперечня самостоятельно. Они предоставляются пациентам при стационарном и амбулаторном лечении.

Лекарства от государственного предприятия Медицинские закупки Украины

Медучреждения получают это лекарство через централизованные закупки по заявкам региональных департаментов здравоохранения. Лекарство предоставляется пациентам при стационарном и амбулаторном лечении.

Специальные программы в общинах

Многие общины имеют программы для обеспечения жителей бесплатными лекарствами. Стоимость препаратов возмещается из местных бюджетов, и это в основном медикаменты для тяжелобольных и пациентов с редкими заболеваниями.

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