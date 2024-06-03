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Шпионил за подразделениями ВСУ, обороняющими Харьков: СБУ задержала вражеского информатора

17:59, 3 июня 2024
Злоумышленник пытался установить пункты дислокации и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО, защищающих Харьков.
Шпионил за подразделениями ВСУ, обороняющими Харьков: СБУ задержала вражеского информатора
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Служба безопасности Украины задержала российского информатора, который шпионил за оборонительными подразделениями ВСУ.

По данным СБУ, злоумышленником оказался бывший сотрудник местного подразделения расформированных внутренних войск. В апреле 2024 года оккупанты дистанционно привлекли его к сотрудничеству.

Так, по указаниям представителя спецслужб рф, экс-чиновник пытался установить пункты дислокации и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО, которые защищают Харьков.

Также в зоне его особого внимания находились места возможного базирования спецподразделения «Кракен» Главного управления разведки Минобороны.

Для того чтобы выявить «цели», злоумышленник регулярно обходил город, где под видом прогулок скрыто наблюдал за локациями Сил обороны.

Кроме того, вражеский информатор использовал специально приобретенный монокуляр с высокой кратностью приближения и мини-видеокамера. А уже дома переносил полученные сведения на гугл-карты и отбирал видеофайлы для отчета оккупантам.

Отмечается, что развединформация потребовалась врагу для подготовки новых серий ракетно-бомбовых ударов по Харькову.

Сотрудники СБУ задержали информатора в его собственном доме. Кроме того, спецслужба провела дополнительные меры, чтобы обезопасить пункты базирования украинских войск.

По данным следствия, фигурант попал в поле зрения российской разведки из-за своих антиукраинских комментариев в сети.

СБУ отмечает, что во время обыска в помещении задержанного изъят мобильный телефон, видеокамеру, монокуляр и флэш-носители информации с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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