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Около 1,5 млн военнообязанных уже обновили свои данные – Минобороны

10:00, 3 июня 2024
Больше всего военнообязанных пользуются для обновления данных приложением Резерв+.
Около 1,5 млн военнообязанных уже обновили свои данные – Минобороны
Источник фото: Дмитрий Ларин / УП
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Около 1,5 миллионов военнообязанных украинцев обновили свои данные через ТЦК, ЦНАП или приложение Резерв+. Об этом сообщили в Минобороны.

Там отметили, что лидером по количеству обновлений остается мобильное приложение Резерв+.

С 18 июня в нем появится QR-код и электронный кабинет станет полноценным аналогом бумажного военно-учетного документа, заявили в Министерстве.

Относительно тех граждан, которые находятся за границей, то с 18 мая свои учетные данные через приложение Резерв+ обновили более 14 тысяч военнообязанных в 124 странах. Среди стран-лидеров – Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

Ранее в Минобороны сообщили, что в приложении появится военно-учетный документ с информацией из реестра Оберег и он будет иметь такую ​​же юридическую силу, как бумажный. Электронный военно-учетный документ (э-ВОД) можно будет сформировать самостоятельно после обновления данных.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин постановлением от 16 мая 2024 года №559 утвердил порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Постановление вступило в силу 18 мая одновременно с законом об мобилизации №3633-ІХ (законопроект 10449).

Военно-учетный документ выдается также и тем, кто был исключен из военного учета в соответствии с пунктами 3 и 4 ч. 6 статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» и не получал такой документ до вступления в силу этого постановления №559.

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