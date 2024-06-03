К Земле приближается 120-метровый астероид – что говорят в NASA

4 июня он дважды приблизится к Земле.

Скриншот с сайта NASA

Вблизи Земли 4 июня пролетит астероид 2024 KA2. По данным NASA, длина небесного объекта, который впервые приближается к Земле, составляет 120 метров.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Лабораторию реактивного движения NASA (JPL), расстояние от него до нашей планеты составит 2,7 млн км. Скорость движения астероида – 47 304 км/ч.

Отмечается, что 4 июня он дважды приблизится к Земле – после обеда в 13:46 и вечером в 21:31.

Если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер превышает 150 м, тогда в NASA считают его «потенциально опасным объектом».

Астероид 2024 KA2 не подпадает под два параметра одновременно.

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