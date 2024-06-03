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Венгрия еще не определилась по поводу участия в Саммите мира и хочет, чтобы на встрече была россия

09:42, 3 июня 2024
В Венгрии сделали циничное заявление об участии в Саммите мира.
Венгрия еще не определилась по поводу участия в Саммите мира и хочет, чтобы на встрече была россия
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сообщил, что страна еще не решила участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии, поскольку не считает войну в Украине «своей», а на встрече не будут присутствовать обе стороны войны, передает «Обозреватель».

По словам дипломата, Будапешт «уважает швейцарские усилия по достижению мира», но «в то же время вопрос в том, имеет ли мирная конференция смысл, если отсутствуют стороны войны».

«Если не обе стороны войны представлены, я думаю, это законный вопрос, имеет ли вся конференция смысл с точки зрения конечной цели, а именно, - стремление к миру. Поэтому мы считаем, что мирная конференция имеет реальный смысл и дает наибольшую надежду на мир, если обе стороны сидят за столом», - сказал Сийярто.

Глава венгерского МИД также отметил, что западные или другие европейцы склонны считать войну в Украине своей войной и что «они также находятся в состоянии войны с Россией». И подчеркнул, что у Будапешта иное мнение.

«россия не нападала на нас. Мы не в состоянии войны. Украина не борется за нас. Если бы на нас напали, это была бы другая ситуация, но на нас не нападали, как и на другие государства Европейского Союза. Генеральный секретарь НАТО говорил очень четко, что ни один из союзников альянса не находится под военной угрозой. Поэтому если мы не находимся под военной угрозой, то почему мы считаем, что это наша война?», - отметил Сийярто.

Ранее Президент Зеленский заявлял, что россия продолжает попытки сорвать предстоящий Глобальный саммит мира, а некоторые государства даже стали помогать агрессору в этих намерениях.

Добавим, ранее Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену и Си Цзиньпину, чтобы они приняли участие в Саммите мира лично.

В Белом доме подтверждают участие США в Саммите мира, но не говорят, кто поедет.

Также известно, что Китай отказался от участия в Саммите мира.

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