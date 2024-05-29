В Белом доме подтверждают участие США в Саммите мира, но не говорят, кто поедет

На вопрос, будет ли присутствовать Джо Байден, в Белом доме ответили, что не имеют более конкретной информации, которой могут поделиться.

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Соединенные Штаты Америки подтверждают участие в Саммите мира в Швейцарии в следующем месяце. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 28 мая. В то же время, она не объявила, кто именно прибудет на мероприятие от США.

«Как вы знаете, мы активно участвовали в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены в этом предстоящем саммите», – заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как пишет «Голос Америки», на вопрос журналиста, будет ли присутствовать на саммите президент США Джо Байден, она ответила, что «не имеет более конкретной информацией, которой может поделиться».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Джо Байден должен приехать на Саммит мира в Швейцарии. «Его отсутствию будет только аплодировать путин. Лично аплодировать путин. Причем стоя», - подчеркнул Глава государства.

Также стало известно, что Байден рассматривает возможность дать разрешение Украине наносить удары по территории рф американским оружием.

Добавим, что в Демократической партии США растут опасения о перспективах переизбрания Джо Байдена президентом.

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