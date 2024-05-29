У Білому домі підтверджують участь США у Саміті миру, але не кажуть, хто поїде

На питання, чи буде присутній Джо Байден, у Білому домі відповіли, що не мають більш конкретної інформації, якою можуть поділитися.

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Сполучені Штати Америки підтверджують участь у Саміті миру у Швейцарії наступного місяця. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу 28 травня. Водночас вона не оголосила, хто саме прибуде на подію від США.

«Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміті», – заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Як пише «Голос Америки», на питання журналіста, чи буде присутній на саміті президент США Джо Байден, вона відповіла, що «не має більш конкретної інформації, якою може поділитись».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Президент України Володимир Зеленський вважає, що Джо Байден має приїхати на Саміт миру в Швейцарії. «Його відсутності буде тільки аплодувати путін. Особисто аплодувати путін. Причому стоячи», - наголосив Глава держави.

Також стало відомо, що Байден розглядає можливість дати дозвіл Україні завдавати ударів по території рф американською зброєю.

Додамо, що у Демократичній партії США зростають побоювання щодо перспектив переобрання Джо Байдена Президентом.

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