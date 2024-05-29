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У Києві чоловік через онлайн-гру познайомився з 8-річним хлопчиком та надсилав дитині свої інтимні фото

11:10, 29 травня 2024
У столиці взято під варту 28-річного чоловіка, який надсилав дитині свої інтимні фото.
У Києві чоловік через онлайн-гру познайомився з 8-річним хлопчиком та надсилав дитині свої інтимні фото
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У Києві викрито та повідомлено про підозру 28-річному місцевому мешканцю у розбещенні малолітнього хлопчика, а також у розповсюдженні та зберіганні дитячої порнографії.

Як повідомила Київська міська прокуратура, батько побачив в телефоні сина зображення порнографічного характеру, які дитині надіслав невідомий через месенджер та звернувся до правоохоронців.

Як з’ясувалось, спілкування між підозрюваним та хлопчиком розпочалось через чат популярної комп’ютерної гри, де зловмисник видавав себе за однолітка. Щоб встановити дружні відносини, він навіть надіслав фото іншої дитини, яке знайшов в інтернеті.

«У подальшому, підозрюваний вів цинічні розмови з малолітнім на сексуальні теми, надсилаючи фото порнографічного характеру та просив надсилати йому фото у відповідь», - пишуть у прокуратурі.

Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 28-річний уродженець Івано-Франківщини, який близько п’яти років мешкає та працює у Києві.

Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон з доказами переписки з дитиною та дитячу порнографію.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що Верховна Рада запровадила штрафи до 2700 грн за надсилання образливих повідомлень сексуального характеру у месенджери.

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