В Киеве мужчина через онлайн-игру познакомился с 8-летним мальчиком и присылал ребенку свои интимные фото

В столице взят под стражу 28-летний мужчина, который присылал ребенку свои интимные фото.

В Киеве разоблачили и сообщили о подозрении 28-летнему местному жителю в развращении малолетнего мальчика, а также в распространении и хранении детской порнографии.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, отец увидел в телефоне сына изображения порнографического характера, которые ребенку прислал неизвестный через мессенджер и обратился в полицию.

Как выяснилось, общение между подозреваемым и мальчиком началось в чате популярной компьютерной игры, где злоумышленник выдавал себя за сверстника. Чтобы установить дружеские отношения, он даже прислал фото другого ребенка, которого нашел в интернете.

«В дальнейшем, подозреваемый вел циничные разговоры с малолетним на сексуальные темы, присылая фото порнографического характера и просил присылать ему фото в ответ», - пишут в прокуратуре.

Правоохранители установили личность правонарушителя. Им оказался 28-летний уроженец Ивано-Франковщины, который около пяти лет проживает и работает в Киеве.

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с поличным с ребенком и детскую порнографию.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее Верховная Рада ввела штрафы до 2700 грн за отправку оскорбительных сообщений сексуального характера в мессенджеры.

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