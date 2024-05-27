Верховная Рада ввела штрафы до 2700 грн за отправку оскорбительных сообщений сексуального характера в мессенджеры

Также парламент ввел в КУоАП ответственность за психологическое насилие по признаку пола.

За унизительные сообщения сексуального характера в мессенджеры можно получить штраф до 2720 грн. Об этом говорится в принятом 22 мая Верховной Радой как законе законопроекте 8329 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в связи с ратификацией Стамбульской конвенции.

Так, КУоАП дополнены новыми статьями 173-6 (совершение насилия по признаку пола), 173-7 (сексуальное притязание) и 173-8 (неисполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте временного пребывания в случае вынесения такого предписания).

По новой статье 173-6 совершение насилия по признаку пола, то есть умышленное совершение любых деяний (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера, направленных против конкретного лица через его принадлежность к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях (положение, обязанности, поведение и т. д.) женщины или мужчины в обществе, в результате чего был причинен вред физическому (без причинения телесных повреждений) или психическому здоровью потерпевшего, - влечет штраф от 1 700 до 3 400 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов, или исправительные работы сроком до одного месяца за вычетом 20% заработка.

По другой новой статье 173-7 КУоАП сексуальное притязание, то есть умышленное совершение против желания личности оскорбительных, унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально или невербально (слова, жесты, телодвижения), в том числе с использованием электронных коммуникаций, – влечет наложение штрафа от 1360 до 2720 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов, или исправительные работы на срок до одного месяца за вычетом 20% заработка.

Также в Законе «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» устанавливается, что сексуальное притязание – это действия сексуального характера (не посягающие на половую свободу или половую неприкосновенность личности), выраженные вербально, невербально или физически (слова, жесты, телодвижения) , прикосновение, похлопывание или другие аналогичные действия), которые оскорбляют или унижают достоинство личности и могут сопровождаться созданием к нему запугивающей, враждебной или оскорбительной, унизительной среды (ситуации).

Дается определение и насилию по признаку пола. Это деяние, направленное против лица через его принадлежность к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях (положении, обязанностях, поведении и т.п.) женщины или мужчины в обществе, или деяния, относящиеся преимущественно к лицам определенного пола или затрагивающие их непропорционально, которые наносят физический, сексуальный, психологический или экономический ущерб или страдания, включая угрозы таких действий, в публичной или частной жизни.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новый закон запрещает освобождать лиц, совершивших домашнее насилие, от административной ответственности, ограничившись устным замечанием по причине малозначительности. При этом лица от 16 до 18 лет в случае совершения домашнего насилия будут подлежать административной ответственности на общих основаниях.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.