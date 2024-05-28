США и Европа ищут вакцину для защиты от птичьего гриппа

США и страны ЕС рассматривают возможность вакцинации работников, зараженных птичьим гриппом.

Соединенные Штаты и страны Европы активно принимают меры для приобретения или производства вакцин против птичьего гриппа с целью защиты птицеводов, работников молочной промышленности, ветеринаров и лаборантов, находящихся в группе риска. Эти действия имеют целью сдержать угрозу новой пандемии. Об этом сообщает Reuters.

В частности, в Управлении стратегической готовности и реагирования США заявили, что правительство внимательно рассматривает возможность вакцинации работников ферм и других лиц, имеющих тесный контакт с вирусом птичьего гриппа.

На прошлой неделе американские чиновники сообщили, что готовятся к перемещению нерасфасованной вакцины от компании CSL Seqirus в готовые шприцы для обеспечения 4,8 миллионов доз вакцины. Между тем, европейские чиновники проводят переговоры о приобретении вакцины CSL для дальнейшего использования в борьбе с пандемией.

Представители здравоохранения Канады также рассматривают возможность сотрудничества с местным производителем прививок от сезонного гриппа GSK для обсуждения приобретения и производства вакцины против птичьего гриппа.

Вскоре после появления нового штамма птичьего гриппа в 2020 году началось беспрецедентное количество смертей среди диких птиц и домашней птицы. Вирус также начал заражать многие виды млекопитающих. В марте этого года в Соединенных Штатах наблюдали первую вспышку вируса среди скота, дающего молоко. Вирус заразил десятки стад в 9 штатах и двух работников молочной фермы. Это повлекло признаки вируса в около 20% молока в США, что свидетельствует о возможности дальнейшего распространения болезни.

Потенциальное воздействие вируса на работников птицеводства и молочных ферм может увеличить риск мутации вируса и его дальнейшего распространения среди людей.

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