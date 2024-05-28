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США та Європа шукають вакцину для захисту від пташиного грипу

00:06, 28 травня 2024
США та країни ЄС розглядають можливість вакцинації працівників, заражених пташиним грипом.
США та Європа шукають вакцину для захисту від пташиного грипу
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Сполучені Штати та країни Європи активно вживають заходів для придбання або виробництва вакцин проти пташиного грипу з метою захисту птахівників, працівників молочної промисловості, ветеринарів і лаборантів, які перебувають у групі ризику. Ці дії мають на меті стримати загрозу нової пандемії. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, в Управлінні стратегічної готовності та реагування США заявили, що уряд уважно розглядає можливість вакцинації працівників ферм та інших осіб, які мають тісний контакт із вірусом пташиного грипу.

Минулого тижня американські чиновники повідомили, що готуються до переміщення нерозфасованої вакцини від компанії CSL Seqirus у готові шприци для забезпечення 4,8 мільйонів доз вакцини. Тим часом, європейські посадовці проводять переговори про придбання вакцини CSL для подальшого використання у боротьбі з пандемією.

Представники охорони здоров'я Канади також розглядають можливість співпраці з місцевим виробником щеплень від сезонного грипу GSK для обговорення придбання та виробництва вакцини проти пташиного грипу.

Незабаром після появи нового штаму пташиного грипу у 2020 році почалася безпрецедентна кількість смертей серед диких птахів і домашньої птиці. Вірус також почав заражати багато видів ссавців. У березні цього року у Сполучених Штатах спостерігали перший спалах вірусу серед худоби, що дає молоко. Вірус заразив десятки стад у 9 штатах і двох працівників молочної ферми. Це спричинило ознаки вірусу у близько 20% молока в США, що свідчить про можливість подальшого поширення хвороби.

Потенційний вплив вірусу на працівників птахівництва та молочних ферм може збільшити ризик мутації вірусу та його подальшого поширення серед людей.

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