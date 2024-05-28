Євро-2024: як виглядає логотип чемпіонату та що про нього відомо

Чемпіонат Європи з футболу-2024 розпочинається 14 червня та триватиме рівно місяць — до 14 липня.

Цього літа відбудеться велике свято футболу, на якому візьме участь й Україна.

Чемпіонат Європи з футболу, також відомий як Євро, – це міжнародний футбольний турнір, який організовує УЄФА (Союз європейських футбольних асоціацій) раз на чотири роки.

Євро-2024 розпочинається 14 червня та триватиме рівно місяць — до 14 липня. Всі матчі відбудуться на 10 стадіонах Німеччини.

Офіційний логотип Євро-2024 презентували ще за три роки до старту турніру – у 2021 році під час церемонії на стадіоні Олімпіаштадіон у Берліні. Про це повідомляють «Факти-ICTV».

В основі логотипу Євро-2024 лежать прапори та кольори 55 національних асоціацій УЄФА, об’єднані у різних комбінаціях у формі даху Олімпіаштадіон.

Логотип Чемпіонату поєднує червоний, синій, жовтий, чорний, зелений та білий кольори.

У центрі емблеми помістили знаменитий трофей Анрі Делоне, який довкола огортають 24 кольорові смуги, що символізують 24 учасників фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Як персонаж-талісман Євро-2024 був обраний плюшевий ведмідь Альберт. Талісман обраний, аби вшанувати популярнк дитячу іграшку, плюшевого ведмедика, який, як кажуть, був винайдений в Німеччині на початку XX століття.

Розробкою та розвитком логотипу займалася креативна агенція VMLY&R Branding із Лісабона. Девіз турніру – Об’єднані футболом. Разом у самому серці Європи.

Як відомо, Євро-2024 відбудеться у таких німецьких містах: Берлін, Дортмунд, Кельн, Дюссельдорф, Франкфурт, Лейпциг, Гамбург, Штутгарт та Мюнхен. Востаннє Німеччина вже приймала чемпіонат Європи в 1988 році.

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