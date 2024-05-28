Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

Евро-2024: как выглядит логотип чемпионата и что о нем известно

22:00, 28 мая 2024
Чемпионат Европы по футболу-2024 начинается 14 июня и продлится ровно месяц - до 14 июля.
Евро-2024: как выглядит логотип чемпионата и что о нем известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Этим летом состоится большой праздник футбола, в котором примет участие и Украина.

Чемпионат Европы по футболу, также известный как Евро – это международный футбольный турнир, который организует УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) раз в четыре года.

Евро-2024 начинается 14 июня и продлится ровно месяц - до 14 июля. Все матчи пройдут на 10 стадионах Германии.

Официальный логотип Евро-2024 был презентован еще за три года до старта турнира – в 2021 году во время церемонии на стадионе Олимпиаштадион в Берлине. Об этом сообщают «Факты-ICTV».

В основе логотипа Евро-2024 лежат флаги и цвета 55 национальных ассоциаций УЕФА, объединенных в разных комбинациях в форме крыши Олимпиаштадион.

Логотип Чемпионата сочетает красный, синий, желтый, черный, зеленый и белый цвета.

В центре эмблемы поместили знаменитый трофей Анри Делоне, окружающий вокруг 24 цветные полосы, символизирующие 24 участников финальной части чемпионата Европы по футболу.

В качестве персонажа-талисмана Евро-2024 был выбран плюшевый медведь Альберт. Талисман избран, чтобы почтить популярную детскую игрушку, плюшевого мишку, который, как говорится, был изобретен в Германии в начале XX века.

Разработкой и развитием логотипа занималось креативное агентство VMLY&R Branding из Лиссабона. Девиз турнира – Объединенные футболом. Итого в самом сердце Европы.

Евро-2024 состоится в таких немецких городах: Берлин, Дортмунд, Кельн, Дюссельдорф, Франкфурт, Лейпциг, Гамбург, Штутгарт и Мюнхен. Последний раз Германия уже принимала чемпионат Европы в 1988 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Демократической партии США растут опасения о перспективах переизбрания Джо Байдена Президентом – Politico

Самая большая политическая проблема, стоящая перед президентом США – это инфляция – Politico.

Парламент Грузии окончательно принял закон об «иноагентах», преодолев вето президента Саломе Зурабишвили

Теперь в Грузии, как в США и в рф будет действовать закон «об иноагентах».

Кабмин утвердил Порядок согласования Минфином определение методов исчисления величины резерва сомнительных долгов госпредприятий

Утвержден Порядок согласования Минфином определения методов исчисления величины резерва сомнительных долгов государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству.

Депутаты предлагают, чтобы договоры ссуды авто нотариально удостоверялись лишь в случаях, когда они заключаются более чем на 3 года

В Верховной Раде предлагают убрать обязательное требование нотариального удостоверения договора ссуды авто, если договор рассчитан менее чем на 3 года.

В Реестре судебных решений невозможно будет найти решения по искам граждан против органов власти – Рада готовится принять закон

В частности, в Реестре судебных решений станет невозможно найти дела о социальной защите военнослужащих.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду