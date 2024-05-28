Евро-2024: как выглядит логотип чемпионата и что о нем известно

Чемпионат Европы по футболу-2024 начинается 14 июня и продлится ровно месяц - до 14 июля.

Этим летом состоится большой праздник футбола, в котором примет участие и Украина.

Чемпионат Европы по футболу, также известный как Евро – это международный футбольный турнир, который организует УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) раз в четыре года.

Евро-2024 начинается 14 июня и продлится ровно месяц - до 14 июля. Все матчи пройдут на 10 стадионах Германии.

Официальный логотип Евро-2024 был презентован еще за три года до старта турнира – в 2021 году во время церемонии на стадионе Олимпиаштадион в Берлине. Об этом сообщают «Факты-ICTV».

В основе логотипа Евро-2024 лежат флаги и цвета 55 национальных ассоциаций УЕФА, объединенных в разных комбинациях в форме крыши Олимпиаштадион.

Логотип Чемпионата сочетает красный, синий, желтый, черный, зеленый и белый цвета.

В центре эмблемы поместили знаменитый трофей Анри Делоне, окружающий вокруг 24 цветные полосы, символизирующие 24 участников финальной части чемпионата Европы по футболу.

В качестве персонажа-талисмана Евро-2024 был выбран плюшевый медведь Альберт. Талисман избран, чтобы почтить популярную детскую игрушку, плюшевого мишку, который, как говорится, был изобретен в Германии в начале XX века.

Разработкой и развитием логотипа занималось креативное агентство VMLY&R Branding из Лиссабона. Девиз турнира – Объединенные футболом. Итого в самом сердце Европы.

Евро-2024 состоится в таких немецких городах: Берлин, Дортмунд, Кельн, Дюссельдорф, Франкфурт, Лейпциг, Гамбург, Штутгарт и Мюнхен. Последний раз Германия уже принимала чемпионат Европы в 1988 году.

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