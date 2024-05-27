Мужчине, который облил женщину бензином и поджег, избрали меру пресечения

Между мужчиной и женщиной возникла ссора, во время которой злоумышленник схватил пластиковую 5-литровую канистру с бензином, вылил ее на женщину и поджег.

В Сумской области решением суда 43-летнего подозреваемого в покушении на умышленное убийство сожительницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, событие произошло 22 мая 2024 года в с. Михайловка Сумского района. Мужчина вместе со своей гражданской женой вместе употребляли алкогольные напитки. Будучи изрядно под хмельком, мужчина хотел продолжить застолье, однако женщина спрятала бутылку. На этой почве между ними возникла ссора, во время которой он схватил пластиковую 5-литровую канистру с бензином, вылил ее на женщину и поджег. 37-летняя потерпевшая получила термические ожоги 2-3 степени и была госпитализирована.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на совершение умышленного убийства) УК Украины.

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