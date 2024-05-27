В Одесской области мужчина сделал схрон боеприпасов в гараже

Полицейские задержали 47-летнего мужчину за незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

Источник фото: od.npu.gov.ua

Полицейские в Одесской области задержали 47-летнего мужчину за незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами. Мужчине сообщили о подозрении и избрали меру пресечения, ему грозит не менее трех лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

По оперативной информации, местный житель незаконно хранил боевые припасы в своем гараже. Полицейские вместе с работниками спецподразделения и управления взрывотехнической службы провели обыск, во время которого обнаружили корпус гранаты РГД-5 и запал.

После изъятия этих предметов они были направлены на экспертизу, которая подтвердила их пригодность как боевые припасы и взрывчатые вещества.

Задержанного информировали о подозрении в приобретении и хранении боевых припасов и взрывчатых веществ без соответствующего разрешения. Согласно закону, это преступление наказывается лишением свободы от трех до семи лет. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что согласно Уголовному кодексу Украины, лицо, которое добровольно сдает оружие, боевые припасы или взрывчатые вещества, не подлежит уголовной ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.