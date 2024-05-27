На Одещині чоловік зробив схрон боєприпасів в гаражі

Поліцейські в Одеській області затримали 47-річного чоловіка за незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами. Чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід, йому загрожує щонайменше три роки позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба поліції в Одеській області.
За оперативною інформацією, місцевий мешканець незаконно зберігав бойові припаси в своєму гаражі. Поліцейські разом з працівниками спецпідрозділу та управління вибухотехнічної служби провели обшук, під час якого виявили корпус гранати РГД-5 та запал.
Після вилучення цих предметів вони були направлені на експертизу, яка підтвердила їхню придатність як бойові припаси та вибухові речовини.
Затриманого інформували про підозру в придбанні та зберіганні бойових припасів та вибухових речовин без відповідного дозволу. Згідно з законом, цей злочин карається позбавленням волі від трьох до семи років. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зазначається, що згідно з Кримінальним кодексом України, особа, яка добровільно здає зброю, бойові припаси або вибухові речовини, не підлягає кримінальній відповідальності.
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